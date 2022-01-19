Хотів обікрасти, а потім зарізав: в Угорщині українець вбив українця (фото, відео)

Обидвоє 39-річних чоловіків родом із Закарпаття і їхні села розташовані за 8 км одне від одного. За кордоном вони працювали мулярами, але ніколи не були знайомими.

У неділю, 16 січня, в столиці Угорщини Будапешті українець вбив свого 39-річного земляка під час спроби обікрасти його помешкання. Зловминик проник до квартири на першому поверсі багатоквартирного будинку, але в цей момент його помітив господар і намагався затримати. Однак грабіжник вихопив ножа і вдарив ним чоловіка в груди.

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Як повідомляє telex.hu, пораненого чоловіка помітив перехожий і одразу ж зателефонував у поліцію.

Травмованого українця госпіталізували, але врятувати його не вдалось, він помер у лікарні.

Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження і встановили особу нападника та затримали його.

Зловмисником виявився також 39-річний українець, родом із Закарпаття, як і загиблий. Обидвоє чоловіків працювали в Будапешті мулярами, а їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів одне від одного. Але чоловіки не були знайомі.

У скоєному 39-річний закарпатець зізнався і стверджує, що вбивати не хотів, а просто налякався, коли його намагалися схопити.

Як виявилося, затриманий вже має громадянство Угорщини, раніше там на нього було заведено кримінальну справу щодо підробки документів.

Відомо, що загиблий кілька років тому переїхав до Угорщини з дружиною і двома доньками.

Угорська поліція оприлюднила відео зізнання чоловіка у злочині.

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