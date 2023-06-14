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Из Каховского водохранилища вытекло около 70% его объема

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Из Каховского водохранилища вытекло около 70% его объема

Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к масштабным паводкам в Херсонской области. / Фото: Associated Press

Уровень паводков уменьшается.

По состоянию на утро 14 июня в результате подрыва оккупантами ГЭС из Каховского водохранилища потеряно около 70% объема воды.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго".

В створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час. За минувшие сутки, 13 июня, уровень воды снизился на 0,58 м. По состоянию на 10:00 14 июня он составляет — 2,38 м. Общий спад от максимального уровня (10,74 м над нулем поста на 3:00 8 июня) составляет 3,30 м.

По данным Укргидрометцентра, уровни воды на Каховском водохранилище ниже критических отметок работы водозаборов населенных пунктов Запорожского района Запорожской области, Никопольского, Криворожского районов Днепропетровской области, Бериславского, Каховского районов Херсонской области.

Специалисты прогнозируют, что в течение этих суток ниже Каховской ГЭС будет продолжаться спад уровней на 1-10 см в час с содержанием затоплений.

"В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением", — добавили в компании.

Как сообщалось, специалисты провели анализ проб воды из Днепра в районе Антоновского моста, а также Ингульца в районе Дарьевки Херсонского района. В воде имеется уровень превышения некоторых веществ. В частности железа. Нефтепродуктов в воде не обнаружено.

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Дата публикации
Просмотры
1667
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