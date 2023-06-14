Подорожает ли хлеб после подрыва Каховской ГЭС: оценки экспертов

Цены на хлеб в Украине в результате подрыва Каховской ГЭС не изменятся, хотя в результате эмоциональной реакции на катастрофу произошел спекулятивный скачок цен на зерно.

Об этом рассказал экономист Сергей Фурса в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

В сюжете отмечается, что по данным Украинской универсальной биржи, в стране подорожало зерно, а больше всего – соя и пшеница. На стоимость повлияли несколько причин. Так, ЕС опасается дефицита зерна из-за сухой и жаркой погоды во Франции и Германии. Еще одна причина – продление запрета на поставку агропродукции из Украины.

Наиболее импульсивно на цену украинского зерна повлиял подрыв россиянами Каховской ГЭС, в результате чего вода затопила большую территорию юга Украины.

"Это был просто спекулятивный скачок в один день, это была эмоциональная реакция на неизвестное большое событие, влияние которого трудно было оценить", – объяснил Фурса.

Больше всего за неделю (почти на 2%) возросла стоимость фуражной пшеницы, из которой производят корм для животных. Подорожало и зерно, из которого производят муку для хлеба. Так, стоимость пшеницы третьего класса выросла на около 0,5%, а вот пшеница второго класса подешевела.

Как изменились цены на зерно в Украине после подрыва Каховской ГЭС/Скриншот

Однако через несколько дней цены на пшеницу вернулись к предыдущему уровню. Фурса отметил, что на стоимости хлеба в Украине это никак не отразится.

"Цены уравновесились, и действительно взрыв на дамбе Каховской ГЭС никоим образом не повлияет на цену хлеба. Влияет инфляционная динамика. Сейчас мы увидим замедление инфляции, то есть цены растут, но умереннее, чем росли в прошлом году", — рассказал экономист.

Аналитики аграрного рынка говорят, что украинцы сейчас не испытывают колебания цен на зерно. Подрыв Каховской ГЭС также не повлияет на подорожание экспортируемого из Украины зерна. Все потому, что порты в подтопленном регионе не вовлечены в работу "зернового коридора". Рост цен на зерно уже остановился, и его стоимость будет постепенно снижаться.

Влияние подрыва Каховской ГЭС на цены

Влияние подрыва Каховской ГЭС на ситуацию с ценами в Украине не такое трагическое, как на экологию и другие сферы, считает экономист Олег Пендзин. В частности, в этом году государство не очень рассчитывало на поставки аграропродукции из Херсонщины, ведь тамошние территории нуждаются в разминировании. Эксперт прогнозирует, что в последующие годы возникнут проблемы с фруктами и овощами именно из Херсонщины, ведь после катастрофы там начнут сохнуть сады. Пендзин отметил, что ситуация с наводнением повлияла на цены на зерно, однако в Украине дефицита ни на что не будет.

В то же время, в ООН предупредили об огромном влиянии подрыва Каховской ГЭС на глобальную продовольственную безопасность, о росте цен на продукты питания и проблемах с водой для сотен тысяч людей в мире.

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