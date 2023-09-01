Из украинского порта вышли еще два судна: детали

Так, два судна, заблокированных из-за войны, вышли из черноморских портов Украины. Они следуют временным коридором.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Что известно

Отмечается, что балкеры ANNA-THERESA (Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) находились в Южном порту до полномасштабного вторжения. Им удалось отправиться через установленный коридор в направлении Босфора. Так, на бортах – 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Балкер OCEAN COURTESY (Маршалловые острова)/Фото Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Балкер ANNA-THERESA (Либерия)/Фото Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ", – говорится в сообщении.

Известно, что с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Первыми этот путь прошли контейнеровозы JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 27 августа.

Напомним, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов. При этом на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и опасность минной опасности со стороны России.

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