З українського порту вийшло ще два судна: деталі

Так, два судна, які були заблоковані через війну, вийшли з чорноморських портів України. Вони прямують тимчасовим коридором.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Що відомо

Зазначається, що балкери ANNA-THERESA (Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) перебували у порту Південний до повномасштабного вторгнення. Їм вдалося вирушити через встановлений коридор в напрямку Босфору. Так, на бортах – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Балкер OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) / Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Балкер ANNA-THERESA (Ліберія) / Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Установлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.

Нагадаємо, Україна оголосила тимчасові коридори для торгівельних суден, що прямують до та з чорноморських портів. При цьому впродовж усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії.

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