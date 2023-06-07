К концу суток город Голая Пристань может полностью утонуть

В настоящее время уровень воды достигает уже более 3,5 метров.

Город Голая Пристань может до конца суток затопить на 100% в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник в эфире телемарафона.

Она заявила, что сейчас уровень воды достигает уже более 3,5 метров. Линник рассказала, что в городе во время оккупации оставалось до 6 тысяч человек.

"Пик наводнения ожидается до конца этих суток. Затем, надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад следующих суток. Почти вся Голая Пристань будет под водой", — сказала она.

Линник рассказала, что оккупанты начали эвакуацию людей только сегодня, поэтому местные жители должны были самоорганизовываться и эвакуируются самостоятельно, если у них есть необходимые плавсредства.

При этом рассказала, что в городе очень плохая телефонная связь, сигнал можно поймать иногда на крышах, где находятся люди.

"Но с большинством людей нет связи. Вчера еще была российская связь доступна и Интернет, но сегодня есть Интернет только через мобильную связь украинских операторов", — сообщила Линник.

Она призвала жителей города эвакуироваться при любой возможности. "Не стоит держаться за это имущество. Сохраните свою жизнь", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин Украины выделяет почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по возобновлению водоснабжения, чтобы большие города юга не остались без питьевой воды в результате подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что, по подсчетам Минэкономики Украины, на строительство новой Каховской ГЭС может уйти около 1 млрд дол.

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