Кабмин одобрил новые санкции против РФ и Беларуси: список лиц возглавили дочери Путина

Украина вводит новые экономические санкции против России и Белоруссии.
Сегодня, 2 сентября, Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц, среди которых - дочери президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
Санкции касаются российских предприятий военно-промышленного комплекса, должностных лиц Нацбанка РФ и Беларуси.
"Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – те, которые способствовали агрессии России против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о группе компаний "Серния", помогавшей РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса.
Кроме того, в санкционный список вошли российская телекомпания "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.
Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.
"Санкции против них всех применили также и США. Поэтому отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", — отметили в ведомстве.
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