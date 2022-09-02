Кабмин одобрил новые санкции против РФ и Беларуси: список лиц возглавили дочери Путина

Сегодня, 2 сентября, Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц, среди которых - дочери президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Санкции касаются российских предприятий военно-промышленного комплекса, должностных лиц Нацбанка РФ и Беларуси.

"Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран – те, которые способствовали агрессии России против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о группе компаний "Серния", помогавшей РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в санкционный список вошли российская телекомпания "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.

Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.

"Санкции против них всех применили также и США. Поэтому отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", — отметили в ведомстве.

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