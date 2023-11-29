Как быстро мобилизованному пройти ВВК – советы юриста

Военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК для подтверждения пригодности, ограниченной пригодности или непригодности для военной службы. Часто во время ВВК военнообязанные могут столкнуться с некоторыми проблемными моментами.

По словам юриста практики военного права и пересчета военных пенсий Ильи Шипко, проблемы в таких ситуациях бывают очень разные. К примеру, может иметь место ненадлежащий и некачественный осмотр состояния здоровья, ненадлежащее выявление болезней у военнообязанных врачами комиссий, пишет "РБК-Украина".

"Также можно столкнуться с неучтением и не указанием в заключении всех имеющихся проблем со здоровьем и диагнозов и с отметкой в заключении ВВК "ограниченно пригодный к военной службе" у лиц со второй, третьей, а иногда и с первой группой инвалидности. С каждым месяцем войны такие проблемы все больше и больше становятся актуальными и неотложными", – объясняет юрист.

Однако юрист отмечает, что есть определенный порядок действий, который поможет значительно упростить прохождение ВВК и решить возникающие в процессе проблемы. К примеру, брать все справки и документы, в которых ранее были заверены проблемы со здоровьем.

"Прежде всего для того, чтобы врачи смогли учесть все ваши заболевания, нужно предоставлять врачебную документацию по тем или иным проблемам со здоровьем: заключения, эпикризы, рентген-снимки, результаты анализов и т.д.", – говорит Илья Шипко.

Однако в военкоматах врачи с большим доверием относятся к медицинской документации, полученной именно в государственных больничных учреждениях, а не частных клиниках.

Поэтому нужно к прохождению комиссии подготовить такие документы и при необходимости предоставить их профильному врачу.

"Обратите также внимание, что в случае неучета и игнорирования определенных диагнозов всегда есть возможность не согласиться с решением ВВК местного уровня и обжаловать его в областной ВВК, а затем при необходимости – и в ЦВВК", – отметил эксперт.

А если человек с инвалидностью по решению комиссии признан ограниченно пригодным к военной службе и его пытаются мобилизовать, то всегда есть возможность с помощью юриста составить отказ от мобилизации в связи с отсутствием добровольного согласия, предусмотренного ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Напомним, в Черкасской области одинокий отец отказался от мобилизации – суд его наказал.

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