Как Москва одолела УПА: историк о методе россиян, который используют и сейчас

По словам историка, СССР уничтожил взаимное доверие между повстанцами и гражданским населением и сделал так, что "упивцев" начали бояться сами украинцы.

Украинский историк, экспредседатель Украинского института национальной памяти, нардеп Владимир Вятрович рассказал, как после Второй мировой Москве удалось одолеть УПА и намекнул на аналогии с современностью.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

Историк напомнил, что СССР имел всего гораздо больше, чем повстанцы: оружия, людей, любых других ресурсов. Длительное сопротивление УПА опиралось на важнейший ресурс – доверие между "упивцами" и гражданским населением.

"Повстанцы для местных были "нашими ребятами", своими. Потому что большинство из них еще вчера были соседями, родственниками, которые жили рядом, прежде чем им пришлось взять в руки оружие", — рассказывает Вятрович.

По его словам, гражданские снабжали повстанцев оружием, едой и информацией.

"Воины тоже доверяли тем, от кого получали жизненно важные ресурсы, не только потому, что ими были их близкие и родственники, но и потому, что понимали от них зависит, сохранится ли потенциал для борьбы, осознавали, чтобы без поддержки "села" не станет леса", – говорит историк.

Как СССР разрушил доверие между УПА и гражданскими

Вятрович отмечает, что советские оккупанты направили свои усилия на то, чтобы уничтожить взаимное доверие между повстанцами и населением. Для этого, используя устрашение или подкуп, вербовали агентуру среди местных жителей, которые начали сдавать подпольщиков.

Также читайте Сценарий Первой мировой может повториться в Украине – предостережение британского полковника

"Это было не просто в среде, где все обо всех все знали (ибо жили рядом и все видели), но чекисты имели время и вдохновение, поэтому продолжали давить. А еще – распространять ложь о массовых изменах, о том, что уже каждый второй на селе сотрудничает с ними", – рассказывает нардеп.

Сначала вербовку совершали тайно, чтобы никто не видел даже, что состоялся контакт. Затем в отделения НКВД стали вызывать почти каждого гражданского. И делали это публично, чтобы видели другие. Поэтому перешли сотни жителей каждого села. Кто действительно согласился на сотрудничество, большинство – нет. Но никто кроме чекистов не знал, кто именно стал агентом, говорит Вятрович. Потому УПА начала подозревать каждого.

"Недоверие распространялось как вирус между теми, кто вчера вместе работал и помогал подполью. Страх помогал распространению. Цена измены была очень высока. Для тех, кто помогал УПА, она могла означать выслание на Сибирь всей семье, для повстанцев — просто смерть", — отмечает Вятрович.

"Ребят из леса" начали бояться

Вятрович признает, что предателей подпольщики жестоко наказывали – казнили. Со временем начало расти количество тех, кто стал жертвой мести незаслуженно, ошибочно, или кого специально "подставили" НКВД.

"Ребят из леса" начали бояться на селе. Тем более, что часто те, кто убивали, действительно были не «нашими», а переодетыми чекистами, которые сознательно совершали брутальные преступления против местного населения дискредитируя УПА. Равномерно паранойя парализовала обычную связь меж жителями одного села и меж селом и лесом. Она как ржавчина разъедала единство, которое было фундаментом борьбы. Никто уже не знал, кто свой, а кто предатель. Своих перестали видеть, предателей замечали повсюду. Подполье потеряло питающую его базу и начало угасать. Чекистам осталось провести окончательную зачистку", – отмечает Вятрович.

Поэтому историк призывает помнить, что Москва как никто другой умеет делить, чтобы уничтожать.

В комментариях под постом украинцы отметили, что то же самое Москва делает сейчас – пытается поссорить гражданских украинцев и военных, убить клин между армией и тылом, сделать так, чтобы гражданские боялись и презирали военных вместо уважения и помощи.

Напомним, что вчера Украину всколыхнули два громких случая. В городе Пирятин на Полтавщине мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр.

Также вчера в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. В результате погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.