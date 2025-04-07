Как сняться с розыска ТЦК: юристы подсказали алгоритм действий

ТЦК проверяет информацию о военнообязанных / © ТСН.ua

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Пока многие мужчины замечают в приложении Резерв+ отметку о наличии нарушений правил военного учета. Такая отметка свидетельствует, что личность объявлена в розыск для привлечения к ответственности.

Украинцы могут самостоятельно сняться с розыска, оплатив штраф дистанционно, сообщает INSEININ.LC

Как сняться с розыска ТЦК

Наиболее распространенными причинами розыска является неявка по повестке, неуточнение военно-учетных данных в отведенный срок, ненахождение на военном учете, игнорирование направления прохождения ВЛК и несообщение об изменении персональных данных.

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Снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплате штрафа за нарушение правил военного учета.

Согласно принятому законопроекту № 12093, будет значительно изменена процедура наложения штрафа и снятие с розыска ТЦК.

Этот закон предусматривает изменения в КУоАП, в частности, в случаях, когда протокол об административных правонарушениях может не составляться. Также в нем говорится, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил военного учета могут происходить дистанционно.

«В соответствии с новыми изменениями, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо подал соответствующее заявление, в котором оно не оспаривает допущенное нарушение и согласно на привлечение его к административной ответственности при его отсутствии», — сообщают юристы.

Сообщается, что такое заявление можно подать лично по почте в адрес ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Резерв+ до момента рассмотрения административного дела. В документе следует подтвердить согласие на рассмотрение дела дистанционно без присутствия и согласие на привлечение к административной ответственности.

После получения заявления начальник ТЦК выносит постановление о наложении денежного штрафа без присутствия военнообязанного. После этого у человека будет 30 дней, чтобы оплатить штраф, минимальная стоимость которого достигает 17 тысяч гривен. При уплате штрафа в течение первых 10 дней предоставляется скидка в размере 50%.

Уплата штрафа является основанием для снятия розыска, а соответственно, отметки в Резерв+ о нарушении правил военного учета.

Напомним, темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потери.