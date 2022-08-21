Как стать оператором сверхсовременного беспилотника: история волонтерской летной школы

Для эффективной работы современных летательных аппаратов требуются знания: от метеорологии до умения составлять маршрут. А квалифицированных специалистов в этом направлении не хватает. За месяц специалисты летной школы выпустили три десятка операторов беспилотников.

Об этом говорится в сюжете ТСН 21 августа.

"За преподавателя здесь пилот гражданской авиации, за плечами которого более 20 лет работы в небе. Крайний рейс Андрея был из Европы — в ночь с 23 на 24 февраля. Пока пилот не работает. Поэтому не колеблясь принял приглашение волонтеров устроить летный ликбез для военных. Он учит их управлять беспилотниками", – рассказывает корреспондент.

Инженеры, программисты, входящие в мировой топ, специалисты по аэрокосмическому строительству, а также банкир, который по образованию радиофизик.

Когда Россия приступила уже к полномасштабному вторжению, им двух месяцев хватило, чтобы с помощью новейших технологий начать делать сверхсовременные беспилотники. Эти летательные аппараты фактически недосягаемы для враждебной ПВО и других средств радиоэлектронной борьбы. Ведь сделаны из современных материалов, которые в воздухе не распознают систему врага. Аппараты есть, однако, недостаточно специалистов, которые уже на передовой смогут эффективно летать. Волонтеры решили это исправить.

"Это визуально вроде такая игрушка, но планирование его задачи, миссии по карте+они нуждаются почти в таких же навыках, как и при управлении большим самолетом", — рассказывает соучредитель банка Владимир Яценко.

Сначала – теория, в дальнейшем – практика. Профессиональным пилотам хватает нескольких дней, чтобы научить ребят управлять летательными аппаратами: разведчиками, бомбардировщиками, корректировщиками. На травле отрабатывают все ситуации, с которыми они могут столкнуться в реальном бою.

Программа обучения составлена так, чтобы отработать все внештатные ситуации, которые могут возникать в боевых условиях. То есть, противник применяет средства радиоэлектронной борьбы и глушит сигналы. Специалисты отрабатывают это, чтобы в боевых условиях знать и быть готовыми.

Очередь из желающих научиться управлять беспилотниками расписана на несколько недель вперед. С пустыми руками военные на фронт не возвращаются. Кроме знаний, волонтеры снабжают и беспилотниками.

Напомним, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

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