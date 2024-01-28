Как уклонисти убегают из Украины: пограничники назвали "самые популярные" маршруты

В ГПСУ отметили, что количество попыток незаконного пересечения не увеличивается и не уменьшается.

Украинские пограничники ежедневно фиксируют случаи бегства военнообязанных из Украины.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, 28 января.

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По его словам, уклоняющие выбирают два пути бегства. Это:

"зеленые" участки границы, которые находятся за пределами пунктов пропуска, в том числе по рекам; через пункты пропуска с поддельными документами.

По его словам, количество попыток незаконного пересечения не увеличивается и не уменьшается.

"Если говорить о "зеленом" участке границы, то больше таких попыток продолжает фиксироваться на границе с Румынией и Модовой, а если о направлениях пунктов пропуска — это граница с Польшей, потому что на этот участок приходится самый большой пассажиропоток", — отметил он.

Напомним, в ГНСУ раскрыли еще одну схему побега военнообязанных. В частности, стало известно, что таксист вывозил уклонистов в Румынию.

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