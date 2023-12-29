Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет — опрос

Больше людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее Украины, в возрастной категории 18-29 лет.

В декабре 2023 года большинство украинцев (73%) сохраняют веру, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. В октябре 2022 года таких было 88%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Социологи предложили респондентам во время интервью выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они в большей степени согласны.

По данным опроса, во всех регионах большинство населения считает, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таких на востоке, где 67% имеют оптимистические взгляды (а пессимистические взгляды разделяют 25%).

В других регионах 73–76% оптимистично смотрят на будущее страны (пессимистически – 16–19%).

Согласно информации института, независимо от возраста, большинство украинцев оптимистично смотрят в будущее.

"В частности, среди респондентов в возрасте 18–29 лет 68% оптимистично смотрят на будущее Украины через 10 лет, а пессимистично – 26%", – пишут в КМИС.

"Если вспомнить январь-февраль 2022 года, то он выглядел как церемония прощания Запада с Украиной. Все объективные сравнения были совершенно не в пользу Украины, и только сами украинцы верили в возможность отразить нападение. И Украина не только выстояла, но и смогла освободить значительную часть своих территорий и наконец получить перспективу евроинтеграции", — отметил директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, украинцы ответили, кому больше не верят – Безуглая, Арестович или Порошенко.

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