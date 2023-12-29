Яким українці бачать майбутнє країни за 10 років - опитування

Найбільше людей, які з оптимізмом дивляться у майбутнє України, у віковій категорії 18-29 років.

У грудні 2023 року переважна більшість українців (73%) зберігають віру, що через десять років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. У жовтні 2022 року таких було 88%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Соціологи запропонували респондентам під час інтерв’ю обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони згодні більшою мірою.

За даними опитування, у всіх регіонах більшість населення вважає, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно найменше таких на сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%).

В інших регіонах 73–76% оптимістично дивляться на майбутнє країни (песимістично – 16–19%).

Згідно з інформацією інституту, незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє.

"Зокрема, серед респондентів у віці 18–29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично – 26%", – пишуть у КМІС.

"Якщо пригадати січень-лютий 2022 року, то він виглядав як церемонія прощання Заходу з Україною. Усі об’єктивні порівняння були абсолютно не на користь України, і тільки самі українці вірили в можливість відбити напад. І Україна не тільки вистояла, але і спромоглася визволити значну частину своїх територій та врешті здобути перспективу євроінтеграції", - зазначив директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, українці відповіли, кому більше не вірять – Безугла, Арестович чи Порошенко.

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