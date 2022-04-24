Карма в действии: в Мариуполе "Грады" убили корректировщика огня оккупантов

Житель Мариуполя, который был корректировщиком огня у оккупантов, погиб в результате обстрелов.

В Мариуполе от обстрелов русской армии погиб житель города Валерий Кирсанов. 8 лет назад именно он корректировал российские "Грады" на город, в результате чего погибли несколько человек.

О смерти корректировщика сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мраZь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", — написал Андрющенко.

Напомним, 23 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты вывозят людей с временно оккупированных территорий и заставляют их проходить "фильтрацию", продолжающуюся по несколько дней. По результатам прошедшим ее издаются соответствующие бумажки, а судьба не прошедших неизвестна. В частности, вблизи Мариуполя действуют четыре таких "фильтрационных" лагеря.

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