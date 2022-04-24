Карма у дії: у Маріуполі "Гради" вбили корегувальника вогню окупантів

Житель Маріуполя, який був корегувальником вогню в окупантів загинув в результаті обстрілів.

В Маріуполі від обстрілів російської армії загинув житель міста Валерій Кірсанов. 8 років тому саме він корегував російські "Гради" на мсто, в результаті чого загинули кілька людей.

Про смерть корегувальника повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мраZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, 23 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивозять людей з тимчасово окупованих територій та змушують їх проходити "фільтрацію", що триває по декілька днів. За результатами тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці, а доля тих, хто не пройшов, невідома. Зокрема, поблизу Маріуполя діють чотири такі "фільтраційні" табори.

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