Клименко прокомментировал влияние Татарова на работу МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров не вмешивается в работу МВД.

Об этом он сказал в интервью УП, ответив на вопрос о влиянии Татарова на правоохранительную систему в Украине.

"Влияния нет. Ни одно должностное лицо в МВД не назначено по просьбе Татарова. Олег Юрьевич даже не обращался никогда по этому вопросу", — отметил министр.

Игорь Клименко также сказал, что оценивает работу первого заместителя главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, которого называют кумом Олега Татарова, исключительно по профессиональным качествам.

"Смотрите, с Максимом Сергеевичем мы работаем долгое время еще из Национальной полиции. Мы с ним знакомы были, когда я еще не был даже заместителем председателя Национальной полиции, а Максим Сергеевич работал в Академии внутренних дел. То есть мало кто с кем могут быть в каких отношениях. Но я оцениваю этого человека исключительно по профессиональным качествам", – отметил он.

Министр внутренних дел также опроверг, что заместитель председателя ОП оказывает влияние на главу Нацполиции Ивана Выговского.

"Полная чушь. Иван Выговский состоял в должности начальника следственного управления в Николаевской области. И это было одно из первых моих назначений. Когда я стал главой Национальной полиции, Ивана Михайловича назначили на должность начальника ГУНП (Главное управление Национальной полиции – ред.) в Полтавской области. После Полтавской области я назначал его, это уже при Денисе Монастырском, на должность начальника ГУНП в Киеве. И я его рекомендовал назначить на должность главы Национальной полиции", — отметил он.

Игорь Клименко также отметил, что Олег Татаров по функционалу координирует работу Министерства внутренних дел.

"Отмечу: координирует, а не дает приказы. Он не вмешивается в работу органа. Например, есть общая задача по военкомам, руководителям ТЦК. И в данном случае Служба безопасности, МВД, Государственное бюро расследований должны разобраться и обмениваться информацией – в вопросе коммуникации и задействованный заместитель председателя ОПУ", — резюмировал министр внутренних дел.

Напомним, часть активов экс-политика Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы Офиса президента Олега Татарова.

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