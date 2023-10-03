Клименко прокоментував вплив Татарова на роботу МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров не втручається у роботу МВС.

Про це він сказав у інтерв'ю УП, відповівши на запитання про вплив Татарова на правоохоронну систему в Україні.

"Впливу немає. Жодна посадова особа в МВС не призначена на прохання Татарова. Олег Юрійович навіть не звертався ніколи з цього питання", - зазначив міністр.

Ігор Клименко також сказав, що оцінює роботу першого заступника голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, якого називають кумом Олега Татарова, виключно по професійних якостях.

"Дивіться, з Максимом Сергійовичем ми працюємо тривалий час ще з Національної поліції. Ми з ним знайомі були, коли я ще не був навіть заступником голови Національної поліції, а Максим Сергійович працював в Академії внутрішніх справ. Тобто мало хто з ким може бути в яких відносинах. Але я оцінюю цю людину виключно по професійних якостях", - зазначив він.

Міністр внутрішніх справ також спростував, що заступник голови ОП має вплив на голову Нацполіції Івана Вигівського.

"Повна нісенітниця. Іван Вигівський перебував на посаді начальника слідчого управління в Миколаївській області. І це було одне з перших моїх призначень. Коли я став головою Національної поліції, Івана Михайловича призначили на посаду начальника ГУНП (Головне управління Національної поліції – ред) в Полтавській області. Після Полтавської області я призначав його, це вже при Денисі Монастирському, на посаду начальника ГУНП в Києві. І я його рекомендував призначити на посаду голови Національної поліції", - зазначив він.

Ігор Клименко також зауважив, що Олег Татаров по функціоналу координує роботу Міністерства внутрішніх справ.

"Наголошу: координує, а не дає накази. Він не вмішується в роботу органу. Наприклад, є спільне завдання по воєнкомам, керівникам ТЦК. І в даному випадку Служба безпеки, МВС, Державне бюро розслідувань мають розібратися та обмінюватися інформацією – в питанні комунікації і задіяний заступник голови ОПУ", - резюмував міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, частину активів експолітика Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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