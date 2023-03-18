Когда можно отказаться от вручения повестки: адвокат объяснил

Есть случаи, когда призывник может не взять документ.

Граждане Украины могут отказаться от получения повестки в военкомат. Сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.

Об этом рассказал адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой.

"Можно (отказаться от повестки — Ред), однако только в случаях, если лица, пытающиеся вручить повестки нарушают процедуру вручения повесток, или не имеют соответствующих полномочий", — пояснил адвокат.

Если работниками Территориальный центр комплектования и социальной поддержки соблюдены все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий (привлечения к административной или уголовной ответственности) отказаться от получения повестки невозможно.

Напомним, в Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

В стране существует два типа повесток. Одни – для уточнения военно-учетных данных. Другие – для отправки в армию в составе команды. Именно поэтому, если украинец получил повестку – это еще не значит, что мужчину уже берут в ряды ВСУ.

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