Когда ждать похолодания: синоптикиня рассказала о погоде на следующей неделе

В Украине со второй половины следующей недели ожидается похолодание до 8 градусов мороза.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 28 ноября, в Украине будет облачная погода, местами пройдут мокрый снег и дождь. Интенсивные осадки маловероятны.

Большая вероятность осадков – на севере, в центральных областях и южной части Украины. На западе – туманы. В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла в западных и северных областях. В центре и востоке ожидается +1+5 градусов. В южной части +3+7 градусов, в Крыму до +10+12 градусов.

В Киеве 28 ноября будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура воздуха около нуля.

Похолодание до небольших морозов: ночных – 3-8 градусов, дневных –1-4 градуса – вероятно со второй половины следующей недели.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасной погоде.

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