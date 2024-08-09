Комитет ВР поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Законопроект рекомендовали к принятию в первом чтении.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах.
Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Гурин.
"Комитет здоровья нации Рады сегодня рекомендовал законопроект о зарегистрированных партнерствах №9103 для принятия в первом чтении. Нам говорят, что однополые семьи – это ненормально. Высказался целый парламентский комитет здоровья нации – нормально, ребята, делайте”, – написал он.
Напомним, что в марте 2023 года в Верховную Раду на регистрацию подали законопроект о гражданских партнерствах. Он предусматривает официальную регистрацию партнерств, которая должна быть доступна для разнополых и однополых пар.
Согласно проекту закона, гражданские партнеры приравниваются к близким родственникам. Они обладают имущественными и наследственными правами, социальной защитой, однако не могут усыновлять детей и брать над ними опеку.
Тем временем в Украине были приготовлены новые штрафы для водителей. Штраф будет относиться к животным, которые находятся в машине без фиксации.
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