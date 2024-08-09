Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Законопроєкт рекомендували до ухвалення в першому читанні.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.

Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат від “Слуги Народу” Дмитро Гурін.

“Комітет здоровʼя нації Ради сьогодні рекомендував законопроєкт про реєстровані партнерства №9103 для ухвалення в першому читанні. Нам кажуть, що одностатеві сімʼї це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації — нормально, хлопці, робіть”, — написав він.

Нагадаємо, що в березні 2023 року до Верховної Ради на реєстрацію подали законопроект про цивільні партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар.

Згідно із проєктом закону, цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, однак не можуть усиновлювати дітей і брати над ними опіку.

Тим часом в Україні приготували нові штрафи для водіїв. Штраф буде стосуватись тварин, які перебувають у машині без фіксації.

Читайте також: