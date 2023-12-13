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"Компенсации" от "Киевстара": как не попасть на крючок мошенников — МВД

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
904
Время на прочтение
1 мин
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"Компенсации" от "Киевстара": как не попасть на крючок мошенников — МВД

Фото: Pexels

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи.

Сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар" используют мошенники, которые распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

Об этом сообщили в МВД.

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи, который все еще не возобновил свою работу после масштабной хакерской атаки, и предлагают абонентам "Киевстар" перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги.

"Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкингу", — объяснили в этом предостережении правоохранители.

В МВД призывают доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.

Напомним, ранее в "Киевстар" отметили, что новости о компенсациях и сроках восстановления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании.

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Дата публикации
Просмотры
904
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