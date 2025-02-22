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Кому с 1 марта могут аннулировать декларации с семейными врачами

Кому с 1 марта могут аннулировать декларации с семейными врачами

С 1 марта аннулируют декларации с семейными врачами / Фото: Associated Press

Украинцам советуют проверить актуальность своих данных и обновить их при необходимости.

С 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. Некоторые украинцы могут лишиться доступа к бесплатным медицинским услугам.

Аннулирование деклараций состоится в тех случаях, когда информация в медицинской системе не совпадает с государственными реестрами.

Кто в группе риска

  • Несовершеннолетние пациенты
  • Если ребенок получил ID-карту, нужно заменить в системе данные свидетельства о рождении
  • Важно, чтобы у ребенка был идентификационный код
  • Люди, которые меняли документы
  • Если вы изменили фамилию, паспорт или номер телефона, эти данные необходимо обновить в системе
  • Особенно это касается тех, кто перешел из паспорта-книжки на ID-карту
  • Пациенты, заключившие декларацию в 2018 году
  • Те, кто не посещал врача три года

Как проверить декларацию:

  • просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче
  • обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных
  • проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI)
  • в случае необходимости обратиться в контакт-центр НСЗУ

Напомним, в Днепре заработал уникальный медицинский центр. Больше об этом читайте в новости.

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