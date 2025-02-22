Кому с 1 марта могут аннулировать декларации с семейными врачами

Украинцам советуют проверить актуальность своих данных и обновить их при необходимости.

С 1 марта 2025 года в Украине начнут проверять действие деклараций с семейными врачами. Некоторые украинцы могут лишиться доступа к бесплатным медицинским услугам.

Аннулирование деклараций состоится в тех случаях, когда информация в медицинской системе не совпадает с государственными реестрами.

Кто в группе риска

Несовершеннолетние пациенты

Если ребенок получил ID-карту, нужно заменить в системе данные свидетельства о рождении

Важно, чтобы у ребенка был идентификационный код

Люди, которые меняли документы

Если вы изменили фамилию, паспорт или номер телефона, эти данные необходимо обновить в системе

Особенно это касается тех, кто перешел из паспорта-книжки на ID-карту

Пациенты, заключившие декларацию в 2018 году

Те, кто не посещал врача три года

Как проверить декларацию:

просмотреть свои медицинские документы, где содержится информация о враче

обратиться в регистратуру медучреждения для уточнения данных

проверить декларацию в личном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI)

в случае необходимости обратиться в контакт-центр НСЗУ

Напомним, в Днепре заработал уникальный медицинский центр. Больше об этом читайте в новости.

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