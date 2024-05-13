Корниенко анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в Раде

В ближайшие недели Верховная Рада может рассмотреть несколько кадровых вопросов. У правительства есть вакантные должности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

По его словам, "кадровые вопросы точно могут быть в ближайшие недели.

" Мы всегда готовы к любым кадровым решениям ", — сказал он.

Возможные назначения будут на вакантные должности, которые есть и недавно, и давно.

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" Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства", — указано в сообщении.

Он добавил, что идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности".

"И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формата", — сообщил Корниенко.

Напомним, сегодня, 9 мая, парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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