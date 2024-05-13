Корнієнко анонсував розгляд кадрових питань у Раді

Найближчими тижнями Верховна Рада може розглянути кілька кадрових питань. В уряді є вакантні посади.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, "кадрові питання точно можуть бути найближчими тижнями.

"Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень", - сказав він.

Можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно.

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"Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства", - вказано в повідомленні.

Він додав, що ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади".

"І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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