63-річна бабуся та її 26-річний чоловік чекають на дитину – відео

Пара з Джорджії, США, яка стала відомою через 37-річну різницю у віці, оголосила, що скоро стане батьками.

63-річна Шеріл МакГрегор та 26-річний Куран Маккейн повідомили радісну звістку у TikTok.

Закохані продемонстрували позитивний тест на вагітність і сказали, що їхня сурогатна мама вагітна.

Щаслива пара танцювала і показала знімки малюка. Вони також додали аудіозапис серцебиття дитини.

"Я не можу дочекатися, коли ми нарешті створимо нашу маленьку сім’ю. Я такий щасливий. Я стану батьком", - сказав Куран.

Історія кохання Шеріл та Курана

Пара познайомилася 2012 року під час роботи у місцевому закладі швидкого харчування. Згодом вони припинили спілкуватися, але відновили зв'язок у листопаді 2020-го. Тоді Маккейн побачив МакГрегор у магазині, де вона працювала касиркою. Вони почали зустрічатися. 2021 року чоловік освідчився своїй коханій і вони одружилися у вересні того ж року.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Шеріл має 7 дітей від попередніх стосунків та 17 онуків. Троє її нащадків та сім’я Курана схвалили цей союз. Пара намагалася завагітніти самостійно, але через вік Шеріл вирішила звернутися до сурогатного материнства.

Нагадаємо, 73-річна жінка вийшла заміж за молодшого на 34 роки коханого. Вона не соромиться зізнатися, що з коханим "займається сексом більше, ніж інші".

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