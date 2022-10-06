Кремль "включил" украинские территории в "список субъектов РФ"

Так, в статье 65 российской конституции в список субъектов РФ "включили" территории, которые Путин пытается незаконно аннексировать.

Путинский режим "включил" так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области в список субъектов Российской Федерации в конституции России.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации РФ.

Так, в статье 65 российской конституции в перечень субъектов РФ "включили" территории, которые Путин пытается незаконно аннексировать. Отмечается, что границы областей будут определяться "их границами, которые существовали на день их "образования" и "принятия" в РФ".

То есть, очевидно, Путин не определился со своими аппетитами – хочет он захватить всю Херсонщину и Запорожье или только те территории, которые сейчас контролируют оккупанты.

Относительно так называемых "ДНР" и "ЛНР" говорится, что они "входят" в Россию в "границах" 2014 года.

Отметим, что оккупированный Крым и отдельно город Севастоль были включены в этот перечень еще в апреле 2014 года.

В конце концов, все эти "статьи", "указы", "референдумы" не имеют юридической силы, о чем неоднократно отмечали как украинские власти, в частности президент Зеленский, так и международное сообщество.

В результате успешного контрнаступления ВСУ на юге и востоке украинские земли, которые Кремль пытается захватить, постепенно возвращаются под контроль украинского правительства.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых "референдумов", проведенных оккупантами в этих регионах.

Позже, 3 сентября, Госдума России поддержала незаконную попытку аннексии оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Впоследствии российский диктатор издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат сомнению".

Также Путин внес изменения в Конституцию России, чтобы завершить процедуру попытки аннексии украинских земель.