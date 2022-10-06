Кремль "включив" українські території до "переліку суб'єктів РФ"

Так, у статті 65 російської конституції до переліку суб'єктів РФ "включили" території, які Путін намагається незаконно анексувати.

Путінськиий режим "включив" так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізьку та Херсонську області у перелік суб’єктів Російської Федераці в конституції Росії.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації РФ.

Так, у статті 65 російської конституції в перелік суб'єктів РФ "включили" території, які Путін намагається незаконно анексувати. Зазначається, що межі областей будуть визначатися "їхніми кордонами, які існували на день їх "утворення" та "прийняття" до РФ". Тобто, очевидно, Путін не визначився зі своїми апетитами – хоче він загарбати всю Херсонщину і Запоріжжя, чи лише ті території, які зараз контролюють окупанти.

Щодо так званих "ДНР" і "ЛНР" сказано, що вони "входять" до Росії у "кордонах" 2014 року.

Зазначимо, що окупований Крим і окремо місто Севастоль були включені до цього переліку ще у квітні 2014 року.

Зрештою, ці всі "статті", "укази", "референдуми" не мають юридичної сили, про що неодноразово наголошувала як українська влада, зокрема президент Зеленський, так і міжнародна спільнота.

Внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ на півдні і сході українські землі, які Кремль намагається захопити, поступово повертаються під контроль українського уряду.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових "референдумів", проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше, 3 вересня, Держдума Росії підтримала незаконну спробу анексії окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Згодом російський диктатор видав чергову маячню про те, що результати псевдореферендумів на захоплених територіях України були нібито прозорими і "не підлягають жодному сумніву".

Також Путін вніс зміни до Конституції Росії, аби завершити процедуру спроби анексії українських земель.