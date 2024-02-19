Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 февраля. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 31 копейку и составляет 38,12 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,12 (+31 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,24 (+35 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,52 (+10 коп.)

Раньше говорилось, что украинцы, похоже, начинают привыкать к стабильному курсу доллара: уже две недели колебания его стоимости на рынке заметны только специалистам. В то же время население покупает наличную валюту невиданными темпами, по данным финансовых аналитиков, в январе был побит рекорд 11-летней давности.

Почему курс доллара почти прекратил снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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