Курс валют на 28 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 28 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 25 копеек и составляет 37,61 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,61 (+25 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,63 (+48 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,61 (+12 коп.)

Как отмечалось ранее, курс валют в Украине продолжает качать. Да, валюта стремительно дорожает – на прошлой неделе курс наличного доллара пересек границу 38 грн и продолжил расти. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк перестал активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.

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