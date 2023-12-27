Данилов назвал истинную причину "намеков" Путина на переговоры

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не согласится на манипуляции Путина по поводу переговоров, ведь единственное, чего он хочет – это капитуляции Киева.

Путин не готов к переговорам, только имитирует готовность для давления на Украину.

Такое мнение Алексей Данилов выразил в интервью "Голосу Америки".

"Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам. Но вы знаете четко позицию нашего президента: есть 10 пунктов Формулы мира Владимира Зеленского", - подчеркнул Данилов.

Он объяснил, что переговоры, которые предлагает Российская Федерация – это только капитуляция Украины.

"Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что Путин якобы намекает на готовность к перемирию.

ТСН.ua собрал реакцию Украины, экспертов и журналистов на эту громкую статью.

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