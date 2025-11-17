Макрон сказал, какое оружие следует предоставить Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал новую программу вооружения для Украины. По его мнению, государство должно получить оружие, которое отобьет желание нападать на него.

Об этом Макрон сказал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, Франция поддерживает декларацию, что необходимо увеличивать те вооружения, которые необходимы для свободы Украины. Он убежден, что следует соответствующим образом усилить ВСУ. Речь идет о разном оборудовании — это «Миражи» и не только. Это важно, признает политик.

«Но сегодня мы говорим о другом, новом этапе. Это налаживание вооружения, необходимого производства. И необходимо предоставить Украине такое вооружение, чтобы оно отбивало желание нападать на Украину», — объяснил Макрон.

Макрон добавил: французы считают, что Украина — это важное звено в обороне и стремлениях страны.

«И это подчеркивает нашу необходимость работать сейчас и на перспективу. Дроны, перехватчики дронов, их производство сейчас и программа на три будущих года. Это как раз транспарентность украинской армии в этом плане», — заключил Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября прибыл во Францию. Церемония встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном началась с гимна Украины. Появились соответствующие фотографии.

Вместе с лидером в Париж приехала украинская делегация. Судя по фото, большинство ее состава — это чиновники Офиса президента.