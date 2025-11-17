- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Отставка Галущенко: решение поддержал комитет Рады
Ожидается, что вскоре Верховная Рада проголосует за увольнение Галущенко с должности министра юстиции.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики поддержал отставку министра юстиции Германа Галущенко и принял решение вынести соответствующий вопрос на рассмотрение парламента.
Об этом сообщили в телеграм-канале Рады.
В парламент 12 ноября поступили представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Галущенко и его заявление об отставке.
Теперь комитет по вопросам правовой политики принял решение о том, чтобы вынести вопрос отставки министра юстиции на рассмотрение Верховной Рады.
Напомним, после коррупционного скандала, который вспыхнул по результатам расследования НАБУ о хищениях в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Нардеп анонсировал, что соответствующий вопрос парламент рассмотрит на заседании 18 ноября.
12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
В тот же день Свириденко направила в парламент представление об увольнении Гринчук и Галущенко.
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав СНБО, исключив оттуда министров энергетики и юстиции.