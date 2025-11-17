Отставка Галущенко: решение поддержал комитет Рады

Министр юстиции Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики поддержал отставку министра юстиции Германа Галущенко и принял решение вынести соответствующий вопрос на рассмотрение парламента.

Об этом сообщили в телеграм-канале Рады.

В парламент 12 ноября поступили представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Галущенко и его заявление об отставке.

Теперь комитет по вопросам правовой политики принял решение о том, чтобы вынести вопрос отставки министра юстиции на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, после коррупционного скандала, который вспыхнул по результатам расследования НАБУ о хищениях в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Нардеп анонсировал, что соответствующий вопрос парламент рассмотрит на заседании 18 ноября.

12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

В тот же день Свириденко направила в парламент представление об увольнении Гринчук и Галущенко.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав СНБО, исключив оттуда министров энергетики и юстиции.