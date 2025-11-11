Мальчика выгнали с общего фото из-за рисунка: поступок учительницы всколыхнул Сеть

Обиженный мальчик / © Credits

Реклама

Ребенка в школе выгнали с общего фото из-за рисунка.

Об этом рассказала в своем сообщении пользователь соцсети Treads Татьяна Вальта. Эта возмутительная история случилась с ее 10-летним сыном.

Детям в школе было дано задание сделать проект — рисунок с описанием. Сын автора сделал все как просили, однако рисунок у него получился не очень. И тогда учительница не просто указала, что у него плохой рисунок, но и не позволила стать со всеми детьми для общего фото с проектами. Автор спросила у пользователей соцсети, есть ли такие действия буллингом.

Реклама

«Ситуация в школе: классный руководитель, по совместительству учитель польского языка, дает задачу сделать проект, рисунок с описанием. Ребенок рисует, все правильно описывает, но сам рисунок мягко говоря плох. Она при всем классе говорит, что у тебя плохой рисунок, и ты с нами на фото не становишься (делали общее фото детей с проектами). У меня вопрос: это буллинг? Учительница может оценить работу количеством баллов. Но не позволять ребенку становиться на фото, потому что его рисунок не вписывался в общую картинку (это ее слова). Для меня это дно», — написала Татьяна Вальта.

Читателей возмутила такая ситуация, и они написали, что действия учительницы — это действительно дно. В комментариях автор уточнила, что не сфотографировали только ее ребенка со всего класса.

«Имели буквально идентичную ситуацию в киевской школе. Мой маленький действительно не имеет способности к рисованию. Рисовал воробчика, очень старался. Учительница говорит: это что за страус, перерисовывай. Он нарисовал второй раз, учитывая ошибки. Она: ужасно, на доску я вешать это не буду. Он был единственным, чей рисунок не попал на доску. Ребенок ревел так как никогда, и я вместе с ним. На моих глазах разодрал тот рисунок на куски, потому что некрасивый (Это был самый красивый воробей в мире! Я весь вечер клеила его потом)».

«Тогда сразу в администрацию и разговаривать в присутствии администрации. Ну и жалобу в облно. Там не о чем говорить с учителем, на мой взгляд. Как можно так унизить одного ребенка из класса, я тоже учитель, у меня волосы дыбом. Это вне педагогики, по-моему».

«Булинг, конечно. Еще и не очень-то поняла, что у вас там за изобразительное искусство и почему рисунок оценивала учительница польского языка».

«Я работаю учителем в школе. Так поступать нельзя, это действительно буллинг. В школах запрещено даже на весь класс озвучивать оценку без согласия ученика, не говоря уже о подобном. Я бы на вашем месте пошла сразу в секретариат к директору или вице-директору. Учитель несет ответственность за безопасность ученика не только физическую, но и эмоциональную во время школьного дня».

«Буллинг. Обязательно обратитесь к руководству школы за объяснениями ситуации».

Автор сообщения поговорила с учительницей, которая признала, что поступила неправильно. По ее словам, она хотела сделать красивое фото для соцсетей. Учительница обещала извиниться перед мальчиком, и сдержала свое обещание.

Пост о прощении учительницы / Фото: Treads



«Всегда защищайте своих детей, если на это есть причины. Не молчите», — подытожила Татьяна Вальта.

Реклама

Напомним, в школах Киева возникла угрожающая ситуация с соблюдением языкового закона. В почти четверть (24%) учителей в столичных учебных заведениях общаются на уроках на русском, еще 40% — на переменах.