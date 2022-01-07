Машину отбросило в кювет: в Коломые в ДТП погиб младенец

Водитель не убедился в безопасности маневра.
В Ивано-Франковской области, в городе Коломыя, в ДТП погиб младенец.
Об этом сообщили на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.
На автодороге Н-10 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб 5-месячный ребенок. Спасатели отключили клеммы аккумуляторной батареи и передали травмированных людей медикам.
"30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Peugeot Expert. Автомобиль Toyota отбросило в кювет", — добавили в Нацполиции в области.
Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник самостоятельно родила девочку, а после — завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.