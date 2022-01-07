Машину відкинуло у кювет: у Коломиї в ДТП загинуло немовля

Машину відкинуло у кювет: у Коломиї в ДТП загинуло немовля

Водій не переконався у безпечності маневру.

В Івано-Франківській області, в місті Коломия, в ДТП загинуло немовля.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

На автодорозі Н-10 зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинула 5-місячна дитина. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї та передали травмованих людей медикам.

"30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну, не переконався у безпечності маневру і зіткнувся з Peugeot Expert. Автомобіль Toyota відкинуло у кювет", — додали у Нацполіції в області.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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