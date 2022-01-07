Машину відкинуло у кювет: у Коломиї в ДТП загинуло немовля

Водій не переконався у безпечності маневру.
В Івано-Франківській області, в місті Коломия, в ДТП загинуло немовля.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
На автодорозі Н-10 зіткнулися два легкові автомобілі. В результаті ДТП загинула 5-місячна дитина. Рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї та передали травмованих людей медикам.
"30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну, не переконався у безпечності маневру і зіткнувся з Peugeot Expert. Автомобіль Toyota відкинуло у кювет", — додали у Нацполіції в області.
Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що у Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.