"Меняют будущее": в рейтинг Time вошли три украинца (фото)

В рейтинг Time100 Next из ста людей, "меняющих будущее мира" вошли украинский математик Марина Вязовская и два министра – Александр Кубраков и Михаил Федоров.

ТСН.ua публикует текст из рейтинга без изменений.

Стоит отметить, что журнал TIME определил победителей рейтинга в пяти категориях: "Художники", "Феномены", "Новаторы", "Лидеры", "Адвокаты". Их отбирали журналисты на основе репортажей.

Марина Вязовская – украинский математик, вошла в список "Новаторы"

Этим летом Марина Вязовская, профессор Швейцарского федерального технологического института, стала лишь второй женщиной, выигравшей медаль Филдса — высшую награду для математиков.

Более 400 лет назад астроном и математик Йоханнес Кеплер доказал, что самый эффективный способ заключить заданное количество пушечных ядр – это пирамида – так, как заключают апельсины в супермаркете – при этом сферы занимают 75% доступного объема. Вязовская перенесла работу Кеплера трех измерений в 21-й век, приведя ряд математических доказательств, показывающих, что в восьмимерном пространстве сферы могут быть упакованы еще более эффективно, занимая лишь 25% доступного объема.

Она обнаружила, что в 24 измерениях они могут занимать всего 0,2%. Аркан? Да. Но многообещающе. Доказательства Вязовской тесно связаны с кодами устранения ошибок, которые используются в мобильных телефонах, космических кораблях и Интернете, и однажды могут сделать более четкие связи между многими формами связи.

Фото: Fred Merz — Lundi13

Александр Кубраков — министр инфраструктуры Украины, вошел в список "Лидеры"

Александр Кубраков стал министром инфраструктуры Украины за девять месяцев до того, как российские войска вторглись в его страну в феврале этого года. Как и многие другие украинские чиновники, экономист и политик быстро приспособил свою работу к военному времени. Кубраков стал надежным голосом в социальных сетях, когда его страна погрузилась в войну, регулярно информируя украинцев о повреждениях аэропортов, дорог, железных дорог и мостов.

Совсем недавно он возглавил усилия страны по Черноморской зерновой инициативе при поддержке ООН, соглашения, направленного на стабилизацию мировых продовольственных рынков после срывов войны России против Украины, ведущего экспортера ячменя, кукурузы и пшеницы. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, конфликт подтолкнул 70 миллионов человек во всем мире к голодной смерти, что делает работу Кубракова важной.

С июля его министерство отправило более 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции из украинских портов в уязвимые страны Африки, Ближнего Востока и Азии, которые испытывают нехватку продовольствия. "Союзники помогают Украине в борьбе с российской агрессией, Украина помогает миру бороться с голодом", – написал Кубраков в августе.

Фото: Metin Aktas

Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины, вошел в список "Новаторы"

В мае Михаил Федоров посетил Брюссель в качестве министра цифровой трансформации Украины. Это было так поразительно видеть, чего он достиг за очень короткое время. Федоров и его команда воплощают идеи в жизнь. В его ДНК заложено действовать.

Он никогда не упускал из виду то, что является самым важным — каждый элемент его работы направлен на то, чтобы лучше служить его общине. Раньше он помог людям увидеть, как выглядит современная Украина. И сейчас он находится в центре усилий по противодействию российской пропаганде в реальном времени. Россия готова использовать все доступные технологии для дезинформации. И потому Украина – под руководством Федорова – приложила целенаправленные усилия для борьбы с этим с помощью социальных медиа и информировала своих сограждан.

Мне нравится изобретательность и преданность делу, которое я вижу у Федорова и многих украинских политиков. Стремление страны стать членом Европейского Союза будет полезно не только для Украины, но и для всех нас.

Фото: Sergii Kharchenko

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