Минобороны сообщило, какая область лидирует в рекрутинге женщин

В Тернопольской области в центры рекрутинга обратились 48% женщин от всех желающих в области.

Как сообщили в Минобороны, также лидируют Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области.

В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга.

Заметим, что такие центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ. В настоящее время в Украине действуют 44 Центра рекрутинга.

Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки.

Напомним, ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская разъяснила свою позицию по мобилизации женщин и снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

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