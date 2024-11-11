Минобороны сообщило, какая область лидирует в рекрутинге женщин

Тернопольщина в тройке лидеров среди рекрутинга женщин
В Тернопольской области в центры рекрутинга обратились 48% женщин от всех желающих в области.
Как сообщили в Минобороны, также лидируют Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области.
В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга.
Заметим, что такие центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ. В настоящее время в Украине действуют 44 Центра рекрутинга.
Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки.
Напомним, ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская разъяснила свою позицию по мобилизации женщин и снижению мобилизационного возраста до 18 лет.
Читайте также:
- "Резерв+" вместо ТЦК: какие отсрочки цифровизируют и что обещают добавить в приложение
- Мобилизация по-новому: в Верховной Раде назвали три сценария перемен (видео)
- Сколько женщин становится на службу в ВСУ: ТЦК предоставил информацию