Мирный саммит на Мальте: в ОП рассказали о важных аргументах и предложениях

Завершение войны в Украине миром нужно не только нашему государству, но и всему миру.

На Мальте завершилась первая сессия встреча по "Формуле мира". В Офисе президента рассказали о первых результатах.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Есть важные аргументы и предложения

Наши партнеры вместе с представителями украинской власти представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации. Речь идет о:

ядерной безопасности;

энергетической безопасности;

продовольственной безопасности;

гуманитарном направлении (освобождение пленных и депортированных лиц);

восстановлении территориальной целостности и мирового порядка.

"Было много комментариев, действительно оживленная дискуссия. Я сейчас вижу, насколько масштабную работу начал Владимир Зеленский в Хиросиме на саммите G7, где обсуждалась украинская Формула мира, после чего были встречи советников по нацбезопасности в Копенгагене, Джидде, теперь на Мальте, а также работа с послами", – считает глава Офиса.

Украина нацелена на конкретные результаты, говорит Ермак, а именно – Глобальный саммит мира лидеров государств.

"Во время своего выступления на сессии я напомнил, что к разработке плана Формулы присоединяется все больше государств, уважающих международное право и устав ООН. И РФ будет вынуждена уступить мировое сообщество. Ей придется принять наши общие условия", – отметил Ермак.

Также глава ОП отметил несколько важных достижений:

с участием Катара удалось вернуть домой четырех украинских детей, поэтому совместные усилия помогут освободить еще тысячи остающихся заложниками России (пункт о гуманитарном направлении);

Италия, Германия, Норвегия, Франция, США и другие партнеры предоставили Украине комплексы ПВО для защиты объектов энергетической инфраструктуры (пункт об энергетической безопасности).

От имени Украины Ермак выразил благодарность партнерам за реализацию этих пунктов. Также он убежден, что завершение величайшей войны в Европе со времен Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет оказать огромное положительное влияние на другие разгорающиеся в мире взрывоопасные конфликты.

"И сегодня мы подаем новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедливый. Устойчивый. Длительный. Для Украины. Для мира. Для всех", – резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, в течение 28-29 октября на Мальте пройдет встреча по "Формуле мира", в которой примут участие более 50 участников. Для Украины важно, чтобы этот процесс продолжался после Копенгагена и Джидды, где аналогичные саммиты прошли раньше.

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