Молдова приостановила работу КПП на границе с Украиной

Сколько не будет работать КПП, не сообщается.

Молдова в среду, 22 февраля временно приостановила работу КПП Ларга-Кельменцы на границе с Украиной.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Отмечается, что причина такого решения из-за возможных ракетных атак россиян по украинским городам.

"Пограничная полиция предупредила о временной остановке работы КПП Ларга-Кельменцы на молдавско-украинской границе. Украинские компетентные органы не разрешают пересечение государственной границы из-за риска воздушных атак со стороны РФ на Украину", — говорится в сообщении.

Впрочем, сколько не будет работать КПП, не сообщается.

Напомним, в Черновицкой области на украинско-румынском границе официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец". В частности, КПП будет открыт для движения грузовиков.

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