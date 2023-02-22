Молдова призупинила роботу КПП на кордоні з Україною

Скільки не буде праювати КПП, не повідомлється.

Молдова у середу, 22 лютого тимчасово призупинила роботу КПП Ларга-Кельменці, що на кордоні з Україною.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Наголошується, що причинаа такого рішення через можливі ракетні атаки росіян по українських містах.

"Прикордонна поліція попередила про тимчасове зупинення роботи КПП Ларга-Кельменці на молдовсько-українському кордоні. Українські компетентні органи не дозволяють перетин державного кордону через ризик повітряних атак з боку РФ на Україну", - йдеться в повідомленні.

Втім, скільки не буде праювати КПП, не повідомлється.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дьяківці – Раковець". Зокрема, КПП буде відкритий для руху вантажівок.

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