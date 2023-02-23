У Збройних силах назвали найскладнішу точку на фронті

Наразі найскладніша точка на фронті - Бахмутський напрямок. Тут, на Донеччині, вже сім місяців тривають найінтенсивніші бої.

Про це повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Найбільш складною залишається обстановка на Бахмутському напрямку, де агресор попри значні втрати не залишає спроб оточення населеного пункту Бахмут", - сказав Громов.

За його словами, лише від початку лютого 2023-го було понад 380 бойових зіткнень. Зокрема, 12 лютого протягом доби ворог хвилями по кілька штурмових груп атакував позиції ротного пункту одного з підрозділів 93 окремої механізованої бригади. Громов наголосив, що завдяки вмілим діям всі атаки ворога були відбиті.

Просування ворожого війська, наголосив представник Генштабу, завершуються лише після руйнації оборонних укріплень та необхідністю зберегти життя українських захисників.

"Амбіційне воєнно-політичне керівництво терористичних військ прагнуло ще до кінця серпня встановити контроль над містом. Планами Кремля не передбачалось настільки довготривале протистояння та утримання силами оборони України цього населеного пункту", - зазначив Громов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що окупанти поблизу Бахмута змінюють свою тактику. Зокрема, тепер кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

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