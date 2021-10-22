МОН хочет отправить на дистанционку колледжи и вузы

Режим дистанционного обучения рекомендуют установить до 15 ноября.
Министерство образования и науки рекомундуе ввести дистанционное обучение заведениям профессионального образования, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, министерство приняло такое решение после консультаций с Министерством здравоохранения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в стране. Дистанционку рекомендуют ввести с 25 октября до 15 ноября
"На счет обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе", — сообщил министр.
Как сообщалось, в Украине двумя дозами вакцинировано около 380 тыс. педагогов — или почти 60%. Большее количество работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну дозу прививки — 87%. Самый высокий уровень полной в таких регионах: Луганская область — 80%; Харьковская — 78%; Киевская — 73%.
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