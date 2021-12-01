Можно ли во время лечения туберкулеза целоваться и заниматься сексом?

Из-за полового акта туберкулез не передается.
Можно ли при лечении туберкулеза целоваться и заниматься сексом?
Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".
Многие ошибочно считают, что туберкулез — это болезнь, которая несет в себе только ограничения и запреты. На самом деле, это не так.
Если вы принимаете не менее 2-3 недель эффективное лечение и является безопасным для окружения (не выделяете бактерии), что подтверждено вашим личным врачом и имеете удовлетворительное состояние, вы можете заниматься сексом и целоваться. Из-за полового акта туберкулез не передается.
Чтобы быть спокойнее в этом вопросе, не стесняйтесь обращаться к своему личному врачу за дополнительной консультацией.
"У вас есть потребность не только в лечении, но и в положительных эмоциях. Они ведь также способствуют выздоровлению", — говорится в сообщении.
Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.
Читайте также:
- Зачем колоть БЦЖ, если потом люди болеют туберкулезом: объяснение
- Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом
- В ВОЗ предупредили о рисках роста смертности от туберкулеза
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.