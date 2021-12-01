Можно ли во время лечения туберкулеза целоваться и заниматься сексом?

Можно ли во время лечения туберкулеза целоваться и заниматься сексом?

Из-за полового акта туберкулез не передается.

Можно ли при лечении туберкулеза целоваться и заниматься сексом?

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".



Многие ошибочно считают, что туберкулез — это болезнь, которая несет в себе только ограничения и запреты. На самом деле, это не так.



Если вы принимаете не менее 2-3 недель эффективное лечение и является безопасным для окружения (не выделяете бактерии), что подтверждено вашим личным врачом и имеете удовлетворительное состояние, вы можете заниматься сексом и целоваться. Из-за полового акта туберкулез не передается.

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Чтобы быть спокойнее в этом вопросе, не стесняйтесь обращаться к своему личному врачу за дополнительной консультацией.

"У вас есть потребность не только в лечении, но и в положительных эмоциях. Они ведь также способствуют выздоровлению", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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