Законодательного запрета заходить с животными в магазины в Украине нет / © Pixabay

Часто бывают ситуации, когда, гуляя с четырехлапым любимцем, нужно срочно купить что-нибудь. Однако в Украине в некоторых магазинах к таким покупателям отношение бывает очень неоднозначным.

Можно ли заходить в магазин с собакой и что говорит об этом закон — читайте в материале.

В действующем законодательстве отсутствуют запреты на пребывание домашних животных в общественных местах. Однако следует смотреть местные нормативно-правовые акты, ведь правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления.

Что говорит закон

Статья 1 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» дает юридическое определение видам животных по разным критериям (дикие животные, домашние животные, сельскохозяйственные животные, беспризорные животные, экспериментальные животные). Собаки и кошки относятся к домашним животным.

Статья 9 и 22 вышеуказанного закона устанавливает обязанности лица, содержащего домашнее животное, в частности:

обеспечивать наличие намордника, поводка, которые необходимы для выгула домашнего животного вне места его содержания

соблюдать санитарно-гигиенические нормы сожительства. Правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления

соблюдать требования нормативно-правовых актов, указанных, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц

Ввиду желания администрации супермаркетов избежать лишних конфликтных ситуаций с потребителями, желательно руководству магазина при входе в супермаркет установить соответствующие таблички, указывающие о запрете находиться в помещении соответствующего супермаркета с собаками, котами (а в правилах пребывания в супермаркете предусмотреть отдельный пункт, регламентирующий такой запрет).

Кроме того, владельцам собак и кошек запрещается приводить собак и кошек в помещения магазинов, столовых, на детские площадки, бульвары, пляжи, парки, скверы, сады и другие места общего пользования. Также важно требование относительно безопасности окружения — собаки не должны создавать угрозу для людей или других животных.

В городах, в частности, в Киеве, существуют дополнительные регулирования по выгулу и содержанию собак в общественных местах. Например, Правила содержания домашних животных Киевского городского совета требуют, чтобы собаки на выгуле находились на поводке, а также обязательно наличие намордника для животных, которые могут быть агрессивными.

Что будет, если нарушить правила?

Если вы зайдете в магазин с собакой там, где это запрещено, вас могут попросить покинуть помещение. В случае отказа администрация имеет право вызвать полицию. Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил содержания собак и кошек может привести к штрафу. Хотя размер штрафа обычно невелик, конфликт с администрацией или другими покупателями может испортить настроение.

Кроме того, оставление собаки привязанной без присмотра возле магазина также является нарушением. Это может представлять опасность как для животных, так и для окружающих. Например, собака может испугаться, вырваться или даже укусить кого-нибудь.