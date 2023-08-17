На Днепропетровщине пьяный солдат застрелил двух сослуживцев – СМИ

По информации СМИ, военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился замечаниями сослуживцев.
В Днепропетровской области пьяный солдат застрелил двух своих сослуживцев.
Об этом пишет 368.media.
Инцидент произошел в селе Росишки Синельниковского района области.
По информации издания, мужчину мобилизовали в конце марта 2023 года.
В издании утверждают, что военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился замечаниями сослуживцев по поводу несоблюдения правил внутреннего распорядка дня и дисциплины.
"Мужчина взял в руки АКСУ-74 и сделал очередь в одного из солдат, а затем выстрелил в другого. Первый умер от пяти шаровых ранений. Второй получил 14 ранений и погиб", — отметили журналисты.
По словам свидетелей, инцидент произошел, когда мужчины готовили ужин. Мужчина получил подозрение в умышленном убийстве двух человек. Его взяли под стражей.
В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила, что в настоящее время правоохранители расследуют уголовное производство по событиям в селе Росишки Синельниковского района. "Есть такое уголовное производство. Известно о назначенном большом количестве экспертиз", – сообщила нам Старчевская.
Других деталей она не указала.
Ранее сообщалось, что двоих военных из Волыни – отца и сына – застрелил их сослуживец.
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