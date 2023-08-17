На Днепропетровщине пьяный солдат застрелил двух сослуживцев – СМИ

По информации СМИ, военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился замечаниями сослуживцев.

В Днепропетровской области пьяный солдат застрелил двух своих сослуживцев.

Об этом пишет 368.media.

Инцидент произошел в селе Росишки Синельниковского района области.

По информации издания, мужчину мобилизовали в конце марта 2023 года.

В издании утверждают, что военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возмутился замечаниями сослуживцев по поводу несоблюдения правил внутреннего распорядка дня и дисциплины.

"Мужчина взял в руки АКСУ-74 и сделал очередь в одного из солдат, а затем выстрелил в другого. Первый умер от пяти шаровых ранений. Второй получил 14 ранений и погиб", — отметили журналисты.

По словам свидетелей, инцидент произошел, когда мужчины готовили ужин. Мужчина получил подозрение в умышленном убийстве двух человек. Его взяли под стражей.

В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила, что в настоящее время правоохранители расследуют уголовное производство по событиям в селе Росишки Синельниковского района. "Есть такое уголовное производство. Известно о назначенном большом количестве экспертиз", – сообщила нам Старчевская.

Других деталей она не указала.

Ранее сообщалось, что двоих военных из Волыни – отца и сына – застрелил их сослуживец.

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