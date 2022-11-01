На Донетчине Силы обороны "минунули" вражеский вертолет

В Донецкой области у кафиров стало на один вертолет меньше, благодаря Силам обороны.

В Донецкой области ВСУ попали вражеский вертолет, а также приземлили БпЛА оккупантов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 31 октября, был "урожайный" день для сил обороны. За сутки украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета и один самолет. Также было ликвидировано около 650 кафиров.