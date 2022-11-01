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На Донеччині Сили оборони "мінуснули" ворожий гелікоптер

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На Донеччині Сили оборони "мінуснули" ворожий гелікоптер

Фото: Associated Press

В Донецькій області в окупантів стало на один вертоліт менше завдяки Силам оборони.

В Донецькій області ЗСУ поцілили ворожий гелікоптер, а також приземлили БпЛА окупантів..

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині відповідно збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, був "врожайний" день для Сил оборони. За добу українські захисники збили 4 ворожі гелікоптери та один літак. Також було ліквідовано близько 650 окупантів.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
186
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