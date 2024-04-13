На главу Херсонской ОВА Прокудина готовили покушение: детали

Украинская Служба безопасности предотвратила покушение на руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет "Зеркало недели".

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. Из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь – подчеркнул Малыш.

По его словам, все действия злоумышленников удалось задокументировать. Местного жителя задержали на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон был посажен вовремя".

Глава Службы безопасности также сообщил, что ведомство постоянно противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, локации предприятий ОПК. В частности, задержан агент ФСБ в Днепре, который снимал на телефон ТЭС и готовил соответствующие удары, а также задержаны несколько сотрудников "Укрзализныци", которые предоставляли информацию врагу, относительно логистических перемещений оружия и средств поражения.

Напомним, в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado эксработника СБУ Василия Прозорова, еще 10 лет назад ушедшего на сотрудничество с врагом, а впоследствии переехавшего в РФ.

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